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Порядок, государство

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Трамп подбросил Зеленскому пустышку. Тот как всегда купился

Трамп подбросил Зеленскому пустышку. Тот как всегда купился

Зеленского грубо развернули в Вашингтоне, пишет Steigan. Поездка не принесла ничего хорошего: новые санкции против России оказались пустышкой, а на Украине тем временем дела становятся все хуже — Россия полностью отрезала страну от моря.

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