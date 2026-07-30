Зеленского грубо развернули в Вашингтоне, пишет Steigan. Поездка не принесла ничего хорошего: новые санкции против России оказались пустышкой, а на Украине тем временем дела становятся все хуже — Россия полностью отрезала страну от моря.
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