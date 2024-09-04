За выборами в Петербурге будут следить делегации международных электоральных экспертов из пяти стран

До начала голосования остался 1 день и 21 час До трёхдневного голосования в рамках выборов губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов, а также довыборов депутата Законодательного собрания по избирательному округу №18 остался 1 день и 21 час.
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