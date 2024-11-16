“Огромный камень в меня”: дочь Глюкозы впервые высказалась о скандале матери

Детям знаменитостей тоже порой приходится платить за грехи своих родителей. Концерт в Красноярске в июле этого года стал фатальным для Натальи Ионовой, более известной под сценическим псевдонимом Глюкоза.
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