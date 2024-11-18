Тазовский на пять дней остался без света из-за плановых отключений

В Тазовском с 18 по 22 ноября энергетики будут проводить плановые работы на сетях. Из-за этого по несколько часов в день не будет света в местной думе и по нескольким адресам, сообщила администрация района.
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