Жизнь Чака (2024): кадры, сюжет, в ролях

Свежие кадры из х/ф Жизнь Чака (2024), а также краткое описание сюжета и список актеров.Это экранизация рассказа Стивена Кинга о Чаке, вокруг которого мир начинает рушиться, а повсюду появляются таинственные благодарственные послания.