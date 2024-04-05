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Мир на грани третьей мировой: Иран готовится к войне - счёт идёт на часы

Мир на грани третьей мировой: Иран готовится к войне - счёт идёт на часы

коллаж Царьграда Сегодня 3,9K прочитали Эксперты уверены, что месть Ирана за удар по их консульству в Сирии будет страшной.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Мать царица что творится и все америкосы суют свой нос везде и повсюду 100%
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17 час.
W
Walery
Израэль рассадник заразы по всему миру... кончить его в несколько дней - пусть вновь по Миру расселяются если нормально жить не желают. Что &quot;зеля&quot; что &quot;нетаньяху&quot;... оба конченные нацисты придурки.
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11 час.

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