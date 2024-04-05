Мир на грани третьей мировой: Иран готовится к войне - счёт идёт на часы

Мать царица что творится и все америкосы суют свой нос везде и повсюду 100%

W

Walery

Израэль рассадник заразы по всему миру... кончить его в несколько дней - пусть вновь по Миру расселяются если нормально жить не желают. Что "зеля" что "нетаньяху"... оба конченные нацисты придурки.