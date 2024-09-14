Wuling Hongguang EV с запасом хода 300 км

6 сентября совместное предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) начало предварительную продажу минивэна Wuling Hongguang EV, доступного в двух комплектациях и ценовом диапазоне (в пересчете юаней на доллары) от $9850 до $10 300 (885 тыс.