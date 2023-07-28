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Загрузка петербургских гостиниц с начала туристического сезона превысила 75%

Загрузка петербургских гостиниц с начала туристического сезона превысила 75%

Специалисты поделились с жителями Санкт-Петербурга информацией о загруженности гостиниц города. Оказалось, что с начала туристического сезона в Северной столице показатель заполняемости трехзвездочных и четырехзвездочных отелей уже превысил 75%.

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