Никишин про отстранение России: «Даже неинтересно, как все будет. Спокойно реагирую. Ждем допуска. Кому-то больше дается возможностей поиграть на высоком уровне, кому-то – меньше»

– Вы до бана наших сборных успели поиграть за национальную команду, стать призером Олимпиады. Сейчас следите за новостями по недопуску России на чемпионат мира-2026 и возможным допуском до следующей Олимпиады? – Нет, не смотрю за этим.
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