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Жители Техаса готовы проголосовать за Мэттью Макконахи на выборах губернатора штата

Жители Техаса готовы проголосовать за Мэттью Макконахи на выборах губернатора штата

Согласно опросу, проведенному изданием Dallas Morning News и Техасским университетом Тайлера, 45% из тысячи зарегистрированных избирателей готовы отдать свой голос за кандидатуру Мэттью Макконахи, если бы он баллотироваля на пост губернатора Техаса.

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