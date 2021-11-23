Жители Техаса готовы проголосовать за Мэттью Макконахи на выборах губернатора штата

Согласно опросу, проведенному изданием Dallas Morning News и Техасским университетом Тайлера, 45% из тысячи зарегистрированных избирателей готовы отдать свой голос за кандидатуру Мэттью Макконахи, если бы он баллотироваля на пост губернатора Техаса.