Наличка, драгоценности, машины и даже яйца Фаберже: Куда отдают имущество богачей-взяточников?

freepik.com Кадры с обысков в квартирах и домах коррупционеров видели многие. Но что потом случается с этими деньгами, драгоценностями, машинами и так далее? Взяточника - в тюрьму, а куда отправляют то, что он "нажил"? Коррупционеры-чиновники часто хранят большие суммы наличными, чтобы избежать контроля.