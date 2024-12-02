Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Наличка, драгоценности, машины и даже яйца Фаберже: Куда отдают имущество богачей-взяточников?

Наличка, драгоценности, машины и даже яйца Фаберже: Куда отдают имущество богачей-взяточников?

freepik.com Кадры с обысков в квартирах и домах коррупционеров видели многие. Но что потом случается с этими деньгами, драгоценностями, машинами и так далее? Взяточника - в тюрьму, а куда отправляют то, что он "нажил"? Коррупционеры-чиновники часто хранят большие суммы наличными, чтобы избежать контроля.

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Комментарии
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Юрий
1001 и одна ночь........!!!!!
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18 час.

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