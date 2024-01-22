Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Россией похожи на бред сумасшедшего

Как подчеркнул в своем материале для Myśl Polska обозреватель Адам Смех, заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России больше напоминают бред сумасшедшего и, конечно, не являются рациональными политическими предложениями.
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