Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Россией похожи на бред сумасшедшего

Как подчеркнул в своем материале для Myśl Polska обозреватель Адам Смех, заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России больше напоминают бред сумасшедшего и, конечно, не являются рациональными политическими предложениями.