В Крыму 19 сентября ожидается переменная облачность. Ветер западный 9-14 м/с. Дневная температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.
Телеканал "КРЫМ 24"106 подписчиков
Популярные статьи
- Политолог заявил, что те граждане РФ, которые уедут в Польшу или страны Балтии, больше не смогут считаться русскими
- Западные хозяева заказывают не работу по спасению Украины, а кровавую клоунаду, - Константинов
- Политический обозреватель заявил, что Запорожье и Херсон прочувствовали всю «любовь» украинского руководства
Свежие комментарии