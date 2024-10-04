Над регионами России сбили 18 дронов

Все произошло ночью.«. При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских БПЛА самолетного типа», - заявили в ведомстве.