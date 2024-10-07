ТАСС: Росстандарт утвердил ключевой протокол интернета вещей на базе 5G

Росстандарт утвердил национальный стандарт для ключевого протокола интернета вещей (IoT) – NB-IoT. Эта технология обещает значительные изменения в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность и транспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.