Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ТАСС: Росстандарт утвердил ключевой протокол интернета вещей на базе 5G

ТАСС: Росстандарт утвердил ключевой протокол интернета вещей на базе 5G

Росстандарт утвердил национальный стандарт для ключевого протокола интернета вещей (IoT) – NB-IoT. Эта технология обещает значительные изменения в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность и транспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх