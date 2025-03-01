Глава Госдепа США Рубио: Зеленский должен извиниться за перепалку с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме потерпел фиаско. Он должен принести извинения американскому президенту Дональду Трампу, заявил 28 февраля госсекретарь США Марко Рубио.
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