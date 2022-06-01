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Магаданец затащил незнакомца в подвал, жестоко убил его и сжег тело

Магаданец затащил незнакомца в подвал, жестоко убил его и сжег тело

Магаданский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.

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