"Биография у этого человека даже по меркам 90-х годов совершенно удивительная и является готовым сюжетом для авантюрного романа в духе "Двенадцати стульев"

Evgenija Palette

Я БЫ ЗАПРЕТИЛА ВСЕМ ЖИДАМ - ДАЖЕ ЗАИКАТЬСЯ О "НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ" В РОССИИ... ОНИ ЗДЕСЬ - ЧУЖАКИ! ИМ ВСЕ РАВНО, ЧТО БУДЕТ СО СТРАНОЙ И ЕЕ НАРОДОМ. И потому - ВСЁ, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ ВЕРЫ. Но - единственное желание - поскорее заткнуть этот лживый, мерзкий ИСТОЧНИК, озабоченный только ВЫГОДОЙ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО КАРМАНА...