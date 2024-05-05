Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Кого ЗОНА на путь истинный наставила? Зеков бывших не бывает.. Кроме как лагерную субкультуру ни на сцену, ни в общес..."Он там умирает. ...
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"Биография у этого человека даже по меркам 90-х годов совершенно удивительная и является готовым сюжетом для авантюрного романа в духе "Двенадцати стульев"

"Биография у этого человека даже по меркам 90-х годов совершенно удивительная и является готовым сюжетом для авантюрного романа в духе "Двенадцати стульев"

Геннадий Семигин - член фракции "Справедливая Россия - За Правду" и, на минуточку, глава комитета по делам национальностей (правда смешно?).

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Комментарии
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Evgenija Palette
Я БЫ ЗАПРЕТИЛА ВСЕМ ЖИДАМ - ДАЖЕ ЗАИКАТЬСЯ О &quot;НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ&quot; В РОССИИ... ОНИ ЗДЕСЬ - ЧУЖАКИ! ИМ ВСЕ РАВНО, ЧТО БУДЕТ СО СТРАНОЙ И ЕЕ НАРОДОМ.  И потому - ВСЁ, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ ВЕРЫ. Но - единственное желание - поскорее заткнуть этот лживый, мерзкий ИСТОЧНИК, озабоченный только ВЫГОДОЙ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО КАРМАНА...
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14 час.
metallvest
Почему семигин не роет окопы, с такой  мордой (патриот)
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13 час.
Горыныч
&quot;...Не исключено, что эти другие подходы в сочетании со скандальным судебным процессом сделают неудобным сохранение Геннадия Семигина на посту председателя комитета Госдумы...&quot; - и этот шакал до сих пор депутат?
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7 час.

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