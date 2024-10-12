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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вегас» во 2-й раз за неделю забрал Лавуа с драфта отказов «Эдмонтона» и отправил форварда в АХЛ

После этого «Голден Найтс» беспрепятственно отправили игрока в АХЛ.  В понедельник «Вегас» забрал 24-летнего форварда с драфта отказов «Эдмонтона».

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