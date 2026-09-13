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FiNE NEWS

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Oracle объявила о планах на 2 ГВт возобновляемой энергии для Нью-Мексико, но дата-центр OpenAI сохранит газовое энергоснабжение

Компания Oracle 8 сентября объявила о планах реализации проектов солнечной, ветровой и геотермальной энергетики общей мощностью 2 ГВт в штате Нью-Мексико в период с 2027 по 2031 годы.

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