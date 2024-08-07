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Свежие комментарии

Олег Волошин: Атака ВСУ на Курскую область РФ. Реальность или шоу?

Олег Волошин: Атака ВСУ на Курскую область РФ. Реальность или шоу?

Необъяснимое с точки зрения нормальной логики государственных интересов вторжение в Курскую область… То ли реально все сведено к логике «хоть два дня еще потянем шоу», то ли тотальное непонимание России на лицо (никаких «обменов территорий» для Путина быть не может).

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