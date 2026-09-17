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Регионы России

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В Екатеринбурге обсудят переход искусственного интеллекта от экспериментов к реальной эксплуатации

В Екатеринбурге обсудят переход искусственного интеллекта от экспериментов к реальной эксплуатации

30 сентября в Екатеринбурге состоится третья встреча сообщества «ИТ-практика Урала». Центральной темой мероприятия станет применение искусственного интеллекта в управлении ИТ-сервисами — «AI в ITSM: от экспериментов к реальной эксплуатации».

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