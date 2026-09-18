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Царьград

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Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием России

Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием России

В Москве явка на выборах в Госдуму составляет 28,54% по состоянию на 20.41 мск. Выборы девятого созыва стартовали 18 сентября и завершатся 20 сентября.

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