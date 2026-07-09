Почему дети стали бояться ошибок: как школа, соцсети и культ успеха выращивают перфекционистов

Откуда берется страх ошибки и как помочь ребенку его преодолеть «Детство Шелдона»Современные дети все чаще демонстрируют парадоксальное поведение: зная материал, они молчат у доски, отказываются от участия в олимпиадах, бросают кружки после первой неудачи и впадают в ступор перед контрольной.
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