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Почему дети стали бояться ошибок: как школа, соцсети и культ успеха выращивают перфекционистов

Почему дети стали бояться ошибок: как школа, соцсети и культ успеха выращивают перфекционистов

Откуда берется страх ошибки и как помочь ребенку его преодолеть «Детство Шелдона»Современные дети все чаще демонстрируют парадоксальное поведение: зная материал, они молчат у доски, отказываются от участия в олимпиадах, бросают кружки после первой неудачи и впадают в ступор перед контрольной.

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