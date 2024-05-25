Зачем Россия собралась создать новый газовый хаб в Турции?

Ольга Петровская

Все правильно.только не надо забывать.что эрдоган ничуть не лучше .а может даже вдвое хитрее и ненадежнее.чем европа и сша вместе взятые.он будет искать выгоду только для себя и не сильно беспокоиться кто что подумает.