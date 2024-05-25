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Зачем Россия собралась создать новый газовый хаб в Турции?

Зачем Россия собралась создать новый газовый хаб в Турции?

21K прочитали Одной из главных новостей уходящей недели стало предложение России переместить транзит российского газа с утопленных северных потоков в более безопасное Чёрное море, где вероятность терактов гораздо ниже.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Все правильно.только не надо забывать.что  эрдоган ничуть не лучше .а может даже вдвое хитрее и ненадежнее.чем европа и сша вместе взятые.он будет искать выгоду только для себя и не сильно беспокоиться кто что подумает.
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17 час.
авдей НА
Мы тоже ищем выгоду как бы ихт прижать в этом и заключаеться политика выгода страны выгодно народу
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17 час.

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