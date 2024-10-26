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Петербургский дневник

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В Петроградском районе пройдет акция «Вместе остановим инсульт!»

В Петроградском районе пройдет акция «Вместе остановим инсульт!»

Она продлится с 26 по 28 октября Жители Петербурга смогут бесплатно и без предварительной записи проверить состояние своей сердечно-сосудистой системы, оценить риск нарушения мозгового кровообращения, а также определить главные угрожающие здоровью факторы в рамках акции «Вместе остановим инсульт!».

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