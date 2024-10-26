В Петроградском районе пройдет акция «Вместе остановим инсульт!»

Она продлится с 26 по 28 октября Жители Петербурга смогут бесплатно и без предварительной записи проверить состояние своей сердечно-сосудистой системы, оценить риск нарушения мозгового кровообращения, а также определить главные угрожающие здоровью факторы в рамках акции «Вместе остановим инсульт!».