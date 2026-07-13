Глава Ripple рассказал, что компания всерьез рассматривала возможность закрытия из-за иска SEC

Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что после подачи иска Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2020 году руководство компании всерьез обсуждало вариант полного прекращения деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии