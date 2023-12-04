В главной библиотеке Ямала пройдет презентация книги Юлии Наковой «В потоке Вечности»

Автор - этножурналист, теле- и радио-корреспондент, переводчик, прозаик, заслуженный работник культуры Ямала, представит свои проникновенные и высокодуховные рассказы о родной земле и верованиях местного народа.
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