В Курской области продолжаются тяжёлые бои, где Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) предпринимают попытки продвижения к населённому… Наступление на Гуево: ожесточённые бои в Курской области на 23 марта 2025 года .
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