В школах Челябинска полностью отменили занятия

Челябинские школьники останутся дома из-за мороза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха сегодня, 7 декабря, отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии