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Царьград

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В Сарове запустили выпуск аппарата «САТИС» для почечной терапии

В Сарове запустили выпуск аппарата «САТИС» для почечной терапии

В Саровском ядерном центре начали выпуск аппарата «САТИС» для заместительной почечной терапии, разработанного совместно со специалистами Сеченовского университета и компании «Росатом РДС».

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