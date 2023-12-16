"АЛЛО! БОРИС? НАС ОТМЕНИЛИ!" ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS, АЛЕКСАНДР АВИЛОВ /АГН "МОСКВА" АНДРЕЙ ПЕРЛА ПРЕДАТЕЛИ В КНИЖНЫХ И НА СЦЕНЕ: АКУНИН И ПУГАЧЁВА СИЛЬНО ПОЖАЛЕЮТ Что делать со "звёздами", которые бежали на Запад, чтобы вредить России? Говорят, пора принимать государственные меры и уничтожать предателей, где бы они ни обитали.