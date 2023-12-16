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Что делать со "звёздами", которые бежали на Запад, чтобы вредить России?

Что делать со "звёздами", которые бежали на Запад, чтобы вредить России?

"АЛЛО! БОРИС? НАС ОТМЕНИЛИ!" ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS, АЛЕКСАНДР АВИЛОВ /АГН "МОСКВА" АНДРЕЙ ПЕРЛА ПРЕДАТЕЛИ В КНИЖНЫХ И НА СЦЕНЕ: АКУНИН И ПУГАЧЁВА СИЛЬНО ПОЖАЛЕЮТ Что делать со "звёздами", которые бежали на Запад, чтобы вредить России? Говорят, пора принимать государственные меры и уничтожать предателей, где бы они ни обитали.

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Комментарии
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В
Валерий
&quot;Звезды&quot; покатились по небосводу и упали. Забудем о них. Появятся новые, которые порадуют нас.
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4 час.
Инга Доронина
Лишить  нажитое  и обязательно  Российского  дохода и  пусть  там  сосут лапы
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3 час.

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