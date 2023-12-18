Риск рецессии в Великобритании возвращается

Опасения рецессии могут снова преследовать британскую экономику, с угрозой понижения на этой неделе рейтинга ВВП до предыдущих оценок, которые породили надежды на то, что страна, возможно, избежала спада.
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