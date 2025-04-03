В ООН игнорируют факты фальсификации Украиной трагедии в Буче

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Секретариат ООН с сентября прошлого года оставляет без ответа запрос российских властей о предоставлении информации об инсценировке в Буче.
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