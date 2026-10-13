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Царьград

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Умер профессор ННГУ, политолог Сергей Каптерев

Умер профессор ННГУ, политолог Сергей Каптерев

Прощание с профессором кафедры мировой политики и международного права состоится 13 октября в ритуальном зале крематория.

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