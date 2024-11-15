Польза или риск. Эксперт Бажин рассказал, могут ли рентген и КТ вызвать рак

Многие боятся делать рентген или КТ, считают, что он вызывает рак. Это так? Об этом Aif.ru рассказал врач-рентгенолог, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы по образовательной деятельности, кандидат медицинских наук Александр Бажин.