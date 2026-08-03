В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Удмуртской Республике

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике на основании информации, опубликованной в медиапространстве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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