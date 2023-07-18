Главная проблема зерновой сделки Представьте себе обычный городской рынок. Раньше мы на нем торговали всяким разным.
"Ну, что друг Эрдоган - как тебе такое?"
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну, из Белоруссии это сделать очень неудобно. Ну, разве что "Вагнер" пойдёт "напрямки" и попутно возьмёт Чернигов - Киев - Белую Церковь - Умань по прямой к Одессе, а потом Николаев и Херсон
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1 час.
Nik Nik
Кто-то верно подметил, что журналистика сродни проституции, но гибкость которую проявляют нынешние, просто запредельна. Переобуваться трижды в полете это конечно достижение.
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1 час.
Александр
Ну и что,что кинули...? Я думаю,что и не ждали ничего серьёзного от Запада и просто сыграли в долгую. Престиж ООН пострадал сильней. Гутерьеш обещал решить все вопросы по СВИФТ и санкциям и не решил.
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48 мин.
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