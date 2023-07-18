"Ну, что друг Эрдоган - как тебе такое?"

НП Наталья Павлова Ну, из Белоруссии это сделать очень неудобно. Ну, разве что "Вагнер" пойдёт "напрямки" и попутно возьмёт Чернигов - Киев - Белую Церковь - Умань по прямой к Одессе, а потом Николаев и Херсон

Nik Nik Кто-то верно подметил, что журналистика сродни проституции, но гибкость которую проявляют нынешние, просто запредельна. Переобуваться трижды в полете это конечно достижение.