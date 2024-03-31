Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    А где живут их семьи? У нас конечно такой практики нет, но например в израиле дома семей террористов раскатывают в ще...Террористы, устро...
  • Сергей Oблезов
    Вот и занялся бы этим, свалили всё на президента и сидите все и ждете отмашки!Леонид Слуцкий: н...
  • Ирина Рыбалко
    а что, по-русски ну никак нельзя??? обязательно надо чужеродное слово использовать, и перевода у него нет?!?Во время президен...

В «Малых Корелах» ждут заявки на конкурс «Народ-художник»

В «Малых Корелах» ждут заявки на конкурс «Народ-художник»

Заявки на третий этап открытого регионального конкурса современного народного искусства принимаются до десятого сентябряВ этом году к участию приглашаются студенты профессиональных образовательных учреждений, мастера традиционных ремёсел, художники, дизайнеры и прочие специалисты, связанные с традиционной культурой, работающие в направлении «Дерево, кость»: художественная обработка дерева, токарное и бондарное дело, роспись по дереву, плетение из бересты, соснового корня, ивовой лозы и дранки, художественная обработка кости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх