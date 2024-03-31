В «Малых Корелах» ждут заявки на конкурс «Народ-художник»

Заявки на третий этап открытого регионального конкурса современного народного искусства принимаются до десятого сентябряВ этом году к участию приглашаются студенты профессиональных образовательных учреждений, мастера традиционных ремёсел, художники, дизайнеры и прочие специалисты, связанные с традиционной культурой, работающие в направлении «Дерево, кость»: художественная обработка дерева, токарное и бондарное дело, роспись по дереву, плетение из бересты, соснового корня, ивовой лозы и дранки, художественная обработка кости.