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В МИД РФ заявили, что Совет Европы перестанет существовать из-за ограничения прав России

Комитет министров Совета Европы решил приостановить права России, а это может означать только конец существования СЕ.

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