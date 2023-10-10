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«Молодой Папа»: Последнее искушение Шайи ЛаБафа

«Молодой Папа»: Последнее искушение Шайи ЛаБафа

С 12 октября в российском прокате «Молодой Папа» (Padre Pio) – мистико-биографическая драма с прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, основанная на жизнеописании итальянского священника Франческо Форджоне.

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