Сильный снегопад ожидается в Сочи

Сильный снегопад ожидается в СочиСильный снегопад начнется в Сочи в ближайший час. Об этом сообщает пресс-служба МЧС: - В период 12-13 часов 8 января и до конца суток, а также ночью и до конца 9 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег, - говорится в сообщении ведомства.