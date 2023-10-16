Российский военный подорвал себя с бойцом «Азова»*

Где и когда это происходило, не сообщается.фото: vk.com/mil--> Российский военный подорвал себя вместе с бойцом 3-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (бывший «Азов»*) при штурме украинцем блиндажа.
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