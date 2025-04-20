Расклад сил прояснился, цены на нефть пойдут вниз

﻿﻿На прошлой неделе ландшафт торговой войны Трампа и баланс сил стали более ясными. Введение «взаимных» пошлин для всех стран, кроме Китая, было отложено на 90 дней, в то время как тарифы Китая были повышены до запретительного уровня.