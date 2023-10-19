В Ростовской области без вести пропала 40-летняя женщина после развода с мужем

Дончанка после развода и изменений в личной жизни впала в депрессивное состояние.В Ростовской области две недели разыскивают 40-летнюю местную жительницу, которая накануне написала родственником странное сообщение по телефону.
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