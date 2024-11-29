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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Институт развития интернета увеличит финансирование игр до двух миллиардов...

Институт развития интернета увеличит финансирование игр до двух миллиардов...

Институт развития интернета увеличит финансирование игр до двух миллиардов рублей в 2025 годуЗаместитель гендиректора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Андрей Воронков в рамках выступления на московской выставке РЭД ЭКСПО рассказал о планах организации на 2025 год.

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