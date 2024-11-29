Институт развития интернета увеличит финансирование игр до двух миллиардов рублей в 2025 годуЗаместитель гендиректора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Андрей Воронков в рамках выступления на московской выставке РЭД ЭКСПО рассказал о планах организации на 2025 год.