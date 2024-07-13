Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Неравнодушная часть аудитории Рунета гипнотизирует мониторы с новостями о победах, вояжах и инициативах друзей, потенциальных друзей, гипотетических друзей, скрытых друзей, друзей по факту и исторических друзей с такой силой, что создается впечатление, что еще одно напряжение коллективной воли — и тут же наступит мир, благодать и тишь, нарушаемая только хлопаньем шампанского и скрипом дивана.
Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес
Комментарии
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Маша Иванова
Кто стоит за Трампом-а за ним стоят производственники,а это ВПК-ну и зачем им нужно завершение конфликта??????????
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6 час.
Татьяна Бобылева
Абсолютно верно! Те, кому мы всегда верим, всегда и предают. И на тот же Китай надеяться глупо. Мы им во времена Сталина так помогли, что .... А теперь они в угоду США даже Банки нам закрыли ... Вот им бояться нечего как раз... США больше заинтересованы в китайском импорте... Но если представить просто, что будет с Китаем, если , теоретически, нас на Украине смогут победить, то тогда Китай точно будет в "одном месте".... Если вообще будет.
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4 час.
Natalija Osminina
При том, что он хочет заняться в первую очередь своей страной. Доллары то печатать стало невозможно.
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3 час.
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