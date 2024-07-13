Нож за спиной: друзья России раскрыли свой интерес

Татьяна Бобылева

Абсолютно верно! Те, кому мы всегда верим, всегда и предают. И на тот же Китай надеяться глупо. Мы им во времена Сталина так помогли, что .... А теперь они в угоду США даже Банки нам закрыли ... Вот им бояться нечего как раз... США больше заинтересованы в китайском импорте... Но если представить просто, что будет с Китаем, если , теоретически, нас на Украине смогут победить, то тогда Китай точно будет в "одном месте".... Если вообще будет.