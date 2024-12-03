Новый намек на расставание: что происходит в браке принца Гарри и Меган Маркл

Слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл становятся все более навязчивыми. Пара вместе бежала из Великобритании в США, лишилась королевских привилегий, оба имели дерзость обличать монаршую родню и обвинять в серьезных проступках и расизме.
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