Капризов сделал дубль и попал в крестовину в матче с «Тампой». У него 22+25 в 37 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:1). Россиянин забросил победную шайбу в начале 2-го периода и забил в пустые ворота на 58-й минуте.
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