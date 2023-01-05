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Капризов сделал дубль и попал в крестовину в матче с «Тампой». У него 22+25 в 37 играх

Капризов сделал дубль и попал в крестовину в матче с «Тампой». У него 22+25 в 37 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:1). Россиянин забросил победную шайбу в начале 2-го периода и забил в пустые ворота на 58-й минуте.

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