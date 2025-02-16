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Царьград

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Машину каршеринга разорвало между двумя поездами в Новой Москве

Машину каршеринга разорвало между двумя поездами в Новой Москве

Два поезда уничтожили застрявший на переезде автомобиль.В Новой Москве автомобиль каршеринга застрял на железнодорожном переезде и попал между двумя поездами, которые следовали навстречу друг другу.

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